عمليات إنزال المساعدات جوا بغزة.. كيف تتم؟ ولماذا تثير انتقادات؟

نفذت الولايات المتحدة، السبت، أول عملية إسقاط مساعدات إنسانية جوا على غزة، بينما حذرت وكالات إغاثة من كارثة إنسانية متنامية في القطاع المحاصر مع استمرار إسرائيل في هجومها العسكري، منتقدة التوجه نحو عمليات الإنزال الجوي عوض العمل على توسيع حجم المساعدات التي تدخل برا.

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وبعد ظهر السبت، أصبحت الولايات المتحدة، خامس دولة تنزل مساعداتها عبر الجو لسكان غزة، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الاول الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، إن طائرات من طراز سي-130 تابعة للقوات الجوية، تعمل مع سلاح الجو الملكي الأردني، أسقطت حزم إغاثة تضم 38 ألف وجبة طعام على الجيب المحاصر.

وقالت القيادة المركزية، إن الحزم المجهزة بالمظلات أُسقطت فوق ساحل البحر الأبيض المتوسط في القطاع للسماح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.

وأوضح البيت الأبيض، أن عمليات الإنزال الجوي ستستمر، مضيفا أن إسرائيل تدعم العملية، فيما يشير منتقدين إلى أن عمليات إسقاط المساعدات جوا أقل كفاءة بكثير مقارنة بإرسال المساعدات بالشاحنات.

وأكد عاملون في مجال الإغاثة أن هذه العملية تبقى أيضا طريقة مكلفة وغير فعالة لإيصال المساعدات إلى السكان، وأن الشحنات التي يتم نقلها الآن غير كافية لتلبية احتياجات أكثر من مليوني شخص محاصرين داخل غزة.

بعد خمسة أشهر من الحرب، انخفضت كمية المساعدات الإنسانية التي تصل بالشاحنات بشكل كبير فيما يواجه سكان القطاع المحاصر نقصا خطيرا في الغذاء والماء والدواء.

ومنذ الأحد الماضي، قامت الأردن ومصر والإمارات وفرنسا بإسقاط أطنان من الوجبات الجاهزة والحفاضات وغيرها من الإمدادات الأساسية.

وبعد ما يقرب من خمسة أشهر من الحرب، يلجأ سكان في غزة إلى تناول الحبوب التي تستخدم عادة لإطعام الماشية أو النباتات التي يقتاتونها. وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة، الاثنين، من أن المجاعة "تكاد تكون حتمية" في غزة إذا لم يتم التعجيل بإدخال كميات كافية من المساعدات.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بأن 24 مستشفى من أصل 36 مستشفى في القطاع دمرت جراء القصف الإسرائيلي، فيما أن تلك المتبقية تواصل تقديم خدماتها بشكل جزئي فقط.

جهود إيصال المساعدات

وكانت الأردن أول من نفذت عمليات إنزال المساعدات جوا. وفي 6 تشرين الثاني الماضي، قامت القوات الأردنية بتسليم إمدادات طبية وإمدادات طارئة إلى مستشفى ميداني أردني، وهي الأولى من بين عدة مهام من هذا القبيل.

وخلال الأسبوع الماضي، انضمت مصر والإمارات وفرنسا إلى جهود عمان في لإسقاط المساعدات مباشرة للمدنيين.

وفي أحدث مؤشر على الإحباط المتزايد لدى إدارة بايدن إزاء الخسائر المدنية الناجمة عن الحملة العسكرية الإسرائيلية، أعلن الرئيس الأميركي، الجمعة، عن السماح بتوصيل المساعدات جوا إلى غزة.



وكشف بايدن، الجمعة، عن خطط الإسقاط الجوي الأميركي للمساعدات بعد يوم من مقتل عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يصطفون للحصول على مساعدات.

وقالت السلطات الصحية في غزة، إن 118 فلسطينيا قتلوا في هذه الواقعة برصاص القوات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها مذبحة.

وشككت إسرائيل في عدد القتلى وقالت إن معظمهم سقطوا بسبب التدافع أو الدهس تحت عجلات الشاحنات مع تدفق الحشود عليها للحصول على المساعدات. وقال مسؤول إسرائيلي أيضا إن القوات أطلقت النار في وقت لاحق على حشود شعرت أنها تشكل تهديدا قائلا "كان ردا محدودا".

كيف تتم عمليات الإنزال الجوي؟

قامت القوات الأردنية، الخميس، بتحميل صناديق ملفوفة بإحكام تحتوي على وجبات جاهزة وأدوية وحفاضات ومنتجات نظافة نسائية على طائرات شحن من طراز "C-130 Hercules" في قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية خارج عمان.

وأقلعت الطائرات، التي كان على متنها صحفيون من صحيفة واشنطن بوست، وحلقت غربا فوق تل أبيب إلى البحر الأبيض المتوسط ثم دارت جنوباً باتجاه غزة.

وينسق الأردن عمليات الإنزال الجوي مع إسرائيل التي توفر للطائرات نافذة خلالها نقل البعثات بأمان، وتقوم بفحص الأشخاص على متن الطائرات، بما في ذلك الزوار، قبل منح الإذن، وفقا لواشنطن بوست.

ويتم تنسيق عمليات الإنزال الخاصة بالمساعدات الموجهة للمستشفيات مع جهات الاتصال الموجودة على الأرض، والتي تكون بانتظار وصول الطرود الكبيرة الموجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وتحتوي هذه الطرود على المعدات الطبية والأدوية والمواد الغذائية. يمكن لطائرة "C-130" أن تحمل أربع حزم من هذا النوع.

أما عمليات الإنزال الجوي الخاصة بلمدنيين، فتتم بشكل غير معلن ومفاجئ. ويتم تعبئة الصناديق بشكل أصغر للوصول إلى عدد أكبر من المدنيين؛ ويمكن لطائرة C-130 أن تحمل 16 طردا.

وفي المهمة الأردنية هذا الأسبوع، تم إسقاطها من ارتفاع 10000 قدم بمعدل طرد واحد كل 30-60 ثانية.

ويتم إنزالها على طول الساحل، حيث تكون في مرمى نظر السكان. وبعدها تقوم زوارق بالذهاب لجمعها.

ما عيوب الإنزال الجوي؟

تبقى عمليات الإنزال الجوي مكلفة للغاية، وفقا لواشنطن بوست، التي أشارت إلى رفض الجيش الأردني تقديم تفاصيل عن التكلفة، لكن فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وصفها بأنها "الملاذ الأخير، وطريقة مكلفة للغاية لتقديم المساعدة".

وصرح جيريمي كونينديك، رئيس منظمة "ريفيوجيز إنترناشونال" لشبكة "بي بي سي"، الجمعة، أن طائرة يمكنها إسقاط ما يعادل حمولة شاحنتين، لكن بكلفة أكثر بعشرة أضعاف.

وأضاف "بدلا من إسقاط المواد الغذائية من الجو، يجب ممارسة ضغوط قوية على الحكومة الإسرائيلية للسماح بتسليم المساعدات عبر قنوات تقليدية تسمح بتسليم المساعدات على نطاق أوسع".

وتشدد منظمات إنسانية ومسؤولين آخرين، على أن أفضل طريقة لتوصيل المساعدات هي أن تفتح إسرائيل المعابر الحدودية وتسمح لقوافل الشاحنات بالدخول وإتمام عمليات التوصيل بشكل آمن.

وقال ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصحفيين، إن قرابة ألف شاحنة تنتظر على الحدود المصرية.

وأضاف ستيفان دوجاريك "عمليات إنزال المساعدات جوا تشكل تحديا. لكن كل الخيارات تبقى مطروحة".

وفيما يمكن أن تكون عمليات الإنزال الجوي منطقية لوجستيا في بعض الحالات - لتلبية الاحتياجات العاجلة للمستشفيات، على سبيل المثال - يقول مسؤولو الإغاثة، إنه لا ينبغي أن تكون الوسيلة الرئيسية لإطعام سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.

وقال لازاريني: "لا أعتقد أن إسقاط المواد الغذائية جواً على قطاع غزة يجب أن يكون الحل اليوم". وأضاف: "الجواب الحقيقي هو: افتحوا المعابر وأدخلوا القوافل والمساعدات الطبية إلى قطاع غزة".

من جهتها، وصفت جانتي سويريبتو، رئيسة منظمة إنقاذ الطفولة، عمليات الإنزال الجوي في غزة بأنها "مسرحية"، وحذرت من أنها تغذي الفوضى على الأرض.

وقالت لصحيفة "واشنطن بوست"، "لا يمكنك حقا ضمان من يحصل عليها ومن لا يحصل عليها، ولاضمان أين سينتهي الأمر. قد تعرض الناس للخطر"، مشيرة إلى أنه تم العثور على بعض المورفين المخصص للمستشفيات في أماكن أخرى.

وشددت على أن الاستجابة الأفضل للوضع الإنساني بالقطاع، تبقى فتح المزيد من المعابر، والسماح للشاحنات بالدخول، والقيام بذلك بطريقة منظمة، والسماح للأمم المتحدة والوكالات الأخرى بالقيام بالتوزيع". "هذه هي الطريقة الأكثر أمانًا والأكثر فعالية للقيام بذلك". (الحرة)