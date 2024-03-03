الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان أحياء في خانيونس إخلائها

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه كثف عملياته في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ودمر عشرات الأهداف التابعة لحركة حماس في غارات جوية وقصف مدفعي.

وأضاف أن "القوات الجوية والمدفعية قصفت نحو 50 هدفا خلال دقائق في محاولة لتكثيف الإنجازات العملياتية في المنطقة".

وتابع: "خلال الضربات، دمرت القوات البنية التحتية الإرهابية وقضت على إرهابيي حماس الذين كانوا يعملون من منشآت مدنية في المناطق الحضرية".

وفي المقابل، قالت حركة الجهاد الإسلامي إنها هاجمت دبابتين بالصواريخ، ونسفت مبنى دخله الجنود في خانيونس.

وقالت بعض العائلات إنها غير قادرة على مغادرة منازلها، مع انتشار الدبابات الإسرائيلية في الشوارع.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه كثف عملياته في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ودمر عشرات الأهداف التابعة لحركة حماس في غارات جوية وقصف مدفعي.

وأضاف أن "القوات الجوية والمدفعية قصفت نحو 50 هدفا خلال دقائق في محاولة لتكثيف الإنجازات العملياتية في المنطقة".

وتابع: "خلال الضربات، دمرت القوات البنية التحتية الإرهابية وقضت على إرهابيي حماس الذين كانوا يعملون من منشآت مدنية في المناطق الحضرية".

( سكاي نيوز)