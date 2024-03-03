Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان أحياء في خانيونس إخلائها

Lebanon 24
03-03-2024 | 04:20
A-
A+
Doc-P-1170875-638450615543295215.jpg
Doc-P-1170875-638450615543295215.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه كثف عملياته في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ودمر عشرات الأهداف التابعة لحركة حماس في غارات جوية وقصف مدفعي.

 وأضاف أن "القوات الجوية والمدفعية قصفت نحو 50 هدفا خلال دقائق في محاولة لتكثيف الإنجازات العملياتية في المنطقة".

 وتابع: "خلال الضربات، دمرت القوات البنية التحتية الإرهابية وقضت على إرهابيي حماس الذين كانوا يعملون من منشآت مدنية في المناطق الحضرية".

 وفي المقابل، قالت حركة الجهاد الإسلامي إنها هاجمت دبابتين بالصواريخ، ونسفت مبنى دخله الجنود في خانيونس.

وقالت بعض العائلات إنها غير قادرة على مغادرة منازلها، مع انتشار الدبابات الإسرائيلية في الشوارع.

 وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه كثف عملياته في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ودمر عشرات الأهداف التابعة لحركة حماس في غارات جوية وقصف مدفعي.

 وأضاف أن "القوات الجوية والمدفعية قصفت نحو 50 هدفا خلال دقائق في محاولة لتكثيف الإنجازات العملياتية في المنطقة".

 وتابع: "خلال الضربات، دمرت القوات البنية التحتية الإرهابية وقضت على إرهابيي حماس الذين كانوا يعملون من منشآت مدنية في المناطق الحضرية".

( سكاي نيوز)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:40 | 2024-03-03
04:00 | 2024-03-03
03:45 | 2024-03-03
03:30 | 2024-03-03
03:20 | 2024-03-03
03:00 | 2024-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24