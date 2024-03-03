أول قمر كوري جنوبي للتجسس يرسل صوراً لـ "بيونغيانغ"

نجح أول قمر اصطناعي كوري جنوبي للتجسس العسكري في إرسال صور «جيدة الدقة» من وسط العاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ، إلى الوطن، بعد إطلاق القمر الاصطناعي في كانون الأول الماضي، حسبما ذكرت مصادر عسكرية، اليوم (الأحد).

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أنه جرى وضع أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري الكوري الجنوبي في مداره من قاعدة «فاندنبرغ» لقوة الفضاء في كاليفورنيا، في 2 كانون الأول الماضي، ما سمح لكوريا الجنوبية بالحصول على صور عن جيش وقيادة كوريا الشمالية من الأقمار الاصطناعية بشكل مستقل.

ووفقاً للمصادر، فإن القمر الاصطناعي يرسل صوراً للمناطق الكورية الشمالية، بما في ذلك بيونغ يانغ، في إرسال تجريبي.

وقال مصدر عسكري: "بالنظر إلى نتائج التعديل على صور الأقمار الاصطناعية التي تم بثها مؤخراً، فإن الدقة جيدة كما كان متوقعاً".

وأشار المصدر إلى أن المنطقة المركزية في بيونغ يانغ، والسفن في أحد المواني مرئية بوضوح في الصور.

وقالت مصادر أخرى أيضاً إن الصور التي يجري إرسالها حالياً تحتاج إلى بعض التعديلات المكثفة؛ لكن من المتوقع أن يرسل القمر الاصطناعي صوراً عالية الدقة بدءاً من الشهر المقبل.

ولم تحدد المصادر الأشخاص الذين تم تصويرهم في الصور بالتحديد، وذلك لأسباب استخباراتية. ويضم وسط بيونغ يانغ مبنى المقر الرئيسي لـ«حزب العمال الكوري»؛ حيث يقع مكتب الزعيم كيم جونغ أون.

( الشرق الأوسط)