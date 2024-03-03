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غزة.. سوء التغذية يودي بحياة 15 طفلاً داخل مستشفى

Lebanon 24
03-03-2024 | 05:23
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة 15 طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف، خلال الأيام الماضية، في مستشفى كمال عدوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة "نخشى على حياة ستة أطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين وضعف الإمكانيات الطبية".
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وفي وقت سابق من السبت، حذّرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" كاثرين راسل من أن واحداً من كل 6 أطفال تحت سن عامين في غزة يعاني من سوء التغذية الحاد.

المصدر: سكاي نيوز عربية
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