كمين المقاومة يشعل قيادة جيش العدو.. لواء الإحتياط: بسبب التسيب لن ننتصر!

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وتحدّث بريك عن "وضعٍ مثير للغرابة" تقرّر فيه كل وحدة بنفسها كيفية دخول المنازل المشتبه في كونها مفخخة، منتقداً تكرار هذه الحوادث من دون استخلاص العبر وتطبيق إجراءات لدخول آمن.



ورأى بريك أنّ كل قائد سرية يفعل ما يراه مناسباً، بينما المستويات الأعلى منه منقطعة عما يجري مرة تلو الأخرى، واصفاً ما يحدث بأنه "إهمالٌ مجرم" من جانب المستوى العسكري الأعلى و"خزي وعار"، جازماً بأنّ "هذه ليست الطريقة التي ينتصرون بها في الحرب".



وأكّد بريك أنّ "الجيش" يخسر أراضي في شمال قطاع غزة سبق أن سيطر عليها قبل شهرين بثمن باهظ من القتلى والجرحى، بينما مقاتلو حركة حماس يعودون بأعداد كبيرة. أثناء عمليات تمشيط، تمكنت المقاومة الفلسطينية من إسقاط 3 جنود إسرائيليين داخل خان يونس بعبوتين ناسفتين، إذ نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن اللواء احتياط إسحاق بريك، قوله إنّ "الجيش" الإسرائيلي يدخل القتال في قطاع غزة من دون خطط مسبقة، وفي ظل تسيب كامل في الانضباط العملياتي، واصفاً الموضوع بـ"الفضيحة غير المسبوقة" في كل حروب "إسرائيل".وتحدّث بريك عن "وضعٍ مثير للغرابة" تقرّر فيه كل وحدة بنفسها كيفية دخول المنازل المشتبه في كونها مفخخة، منتقداً تكرار هذه الحوادث من دون استخلاص العبر وتطبيق إجراءات لدخول آمن.ورأى بريك أنّ كل قائد سرية يفعل ما يراه مناسباً، بينما المستويات الأعلى منه منقطعة عما يجري مرة تلو الأخرى، واصفاً ما يحدث بأنه "إهمالٌ مجرم" من جانب المستوى العسكري الأعلى و"خزي وعار"، جازماً بأنّ "هذه ليست الطريقة التي ينتصرون بها في الحرب".وأكّد بريك أنّ "الجيش" يخسر أراضي في شمال قطاع غزة سبق أن سيطر عليها قبل شهرين بثمن باهظ من القتلى والجرحى، بينما مقاتلو حركة حماس يعودون بأعداد كبيرة.

وكانت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أكدت اليوم الأحد، أنها فجّرت مبنى مفخخاً تحصّنت به قوة إسرائيلية، في منطقة عبسان الكبيرة في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدّى الى وقوع القوة بين قتيل وجريح.



وسبق هذا الإعلان، إقرار "جيش" الاحتلال، بمقتل 3 جنود وجرح آخرين، في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في عبسان الكبيرة، نتيجةً لتفخيخ المقاومة منزلاً دخلته قوة إسرائيلية.(الميادين)



