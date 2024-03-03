أغرقها الحوثيون.. شاهدوا صورة سفينة الشحن "روبيمار" التي تهدّد سلامة البحر!

غرق سفينة روبيمار يهدد بمخاطر بيئية



في يوم 2 مارس/آذار، وفي حوالي الساعة 2:15 صباحًا، غرقت سفينة "أم ڤي روبيمار"، وهي ناقلة بضائع مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بليز، في البحر الأحمر بعد أن اصابها صاروخ باليستي مضاد للسفن من قبل الارهابيين الحوثيين المدعومين من إيران في 18… pic.twitter.com/MwuW2CbLGt — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) March 3, 2024 Advertisement

بعدما أصابها الحوثيون بصاروخ مباشر، أكد الجيش الأميركي، يوم الأحد، أن غرق سفينة "أم ڤي روبيمار" يهدد بمخاطر بيئية.وفي وقت سابق من السبت، أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة الشحن "روبيمار" التي تركت جنوبي البحر الأحمر، بعد أن استهدفها الحوثيون في 18 شباط.وأوضحت الحكومة أن غرق السفينه "سيسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية وفي البحر الأحمر".وكانت السفينة تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، إضافة إلى كميات من الزيوت والوقود.وتعد "روبيمار" أول سفينة يغرقها الحوثيون، وسط هجماتهم المستمرة منذ أشهر على الملاحة في الممر المائي الحيوي.(سكاي نيوز عربية)