أغرقها الحوثيون.. شاهدوا صورة سفينة الشحن "روبيمار" التي تهدّد سلامة البحر!

غرق سفينة روبيمار يهدد بمخاطر بيئية
في يوم 2 مارس/آذار، وفي حوالي الساعة 2:15 صباحًا، غرقت سفينة "أم ڤي روبيمار"، وهي ناقلة بضائع مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بليز، في البحر الأحمر بعد أن اصابها صاروخ باليستي مضاد للسفن من قبل الارهابيين الحوثيين المدعومين من إيران في 18… pic.twitter.com/MwuW2CbLGt
— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) March 3, 2024
غرق سفينة روبيمار يهدد بمخاطر بيئية
في يوم 2 مارس/آذار، وفي حوالي الساعة 2:15 صباحًا، غرقت سفينة "أم ڤي روبيمار"، وهي ناقلة بضائع مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بليز، في البحر الأحمر بعد أن اصابها صاروخ باليستي مضاد للسفن من قبل الارهابيين الحوثيين المدعومين من إيران في 18… pic.twitter.com/MwuW2CbLGt