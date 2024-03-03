Advertisement

عربي-دولي

أغرقها الحوثيون.. شاهدوا صورة سفينة الشحن "روبيمار" التي تهدّد سلامة البحر!

Lebanon 24
03-03-2024 | 06:08
A-
A+
Doc-P-1170906-638450685338909196.jpeg
Doc-P-1170906-638450685338909196.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما أصابها الحوثيون بصاروخ مباشر، أكد الجيش الأميركي، يوم الأحد، أن غرق سفينة "أم ڤي روبيمار" يهدد بمخاطر بيئية.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة الشحن "روبيمار" التي تركت جنوبي البحر الأحمر، بعد أن استهدفها الحوثيون في 18 شباط.
Advertisement
وأوضحت الحكومة أن غرق السفينه "سيسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية وفي البحر الأحمر".

وكانت السفينة تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، إضافة إلى كميات من الزيوت والوقود.

وتعد "روبيمار" أول سفينة يغرقها الحوثيون، وسط هجماتهم المستمرة منذ أشهر على الملاحة في الممر المائي الحيوي.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:56 | 2024-03-03
08:49 | 2024-03-03
08:44 | 2024-03-03
08:04 | 2024-03-03
08:00 | 2024-03-03
07:59 | 2024-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24