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عربي-دولي
فيضانات قاتلة في باكستان.. وتحذير من السلطات(صور)
Lebanon 24
03-03-2024
|
06:21
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قتل 29 شخصا وأصيب 50 بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد خلال الـ 48 ساعة الماضية، ما أدى إلى انهيار عدة منازل وانهيارات أرضية وإغلاق طرق، خاصة في شمال غرب البلاد.
وقالت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في بيان، إنه تم الإبلاغ عن نحو 23 حالة وفاة مرتبطة بالأمطار في مناطق مختلفة من إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان منذ مساء الخميس.
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ولقي 5 أشخاص حتفهم في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد بعد أن غمرت المياه مدينة غوادار الساحلية، ما أجبر السلطات على استخدام القوارب لإجلاء السكان.
وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان منفصل أنه تم الإبلاغ عن سقوط ضحايا وأضرار أيضا في الشطر الخاضع لإدارة باكستان من إقليم كشمير.
وما يزال طريق كاراكورام السريع في البلاد، والذي يربط باكستان بالصين، مغلقا في بعض الأماكن بسبب الانهيارات الأرضية، وفقا للمتحدث باسم منطقة غيلغيت بلتستان الشمالية، فيض الله فارق.
ونصحت السلطات السائحين بعدم السفر إلى الشمال ذي المناظر الخلابة بسبب الظروف الجوية.(العربية)
المصدر: العربية
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