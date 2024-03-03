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عربي-دولي

مصر ودول مجلس التعاون الخليجي: لاتخاذ موقف حازم بشأن أزمة غزة

Lebanon 24
03-03-2024 | 06:32
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دعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف حازم لحل أزمة غزة.

وأكد البديوي خلال اجتماع وزاري مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بالرياض على وقوف دول المجلس مع الشعب الفلسطيني، ودعا لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات، ووقف الجرائم ضده.
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من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه لا يوجد حل للصراع القائم إلا بإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن أزمة غزة تسبّبت في نزاعات إقليمية خطيرة، وأن التصعيد في غزة امتد إلى البحر الأحمر وباب المندب والحلول الأمنية للصراع لم تقدم للمنطقة سوى الدمار، مشددا على أن التنسيق العربي أساس لحل التحديات في المنطقة.
المصدر: روسيا اليوم
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