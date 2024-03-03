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عربي-دولي
سوريا: التصدي لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى موقع عسكري
Lebanon 24
03-03-2024
|
07:25
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أكدت وزارة الدفاع السورية أنّ القوات المسلحة العاملة على اتجاه ريف اللاذقية الشمالي تصدّت لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم الأحد، إن قواتها تمكّنت من قتل وإصابة معظم عناصر المجموعة.
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