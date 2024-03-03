خلال 6 دقائق.. إسرائيل تُمطر خان يونس بالصواريخ

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فيما تخطت الحرب الدائرة في قطاع غزة شهرها الخامس، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنه شن 50 هجمة في 6 دقائق على خان يونس جنوبي القطاع، في واحدة من أعنف الهجمات التي تتعرض لها المدينة.وأوضح الجيش في بيان أن الهجمات شاركت فيها الطائرات المقاتلة بمساعدة قوات المدفعية أمس السبت.وأضاف البيان أن من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها بنى تحتية تحت الأرض ومبان عسكرية ومواقع لإطلاق النار ونقاط تجمع لمسلحين.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن العمليات تركزت في غرب خان يونس وهدفت إلى خلق ظروف مواتية للقوات البرية حيث بدأت تلك القوات هجوما مفاجئا على المنطقة وداهمت أهدافا لمسلحين، وأعلن الجيش مقتل عشرات المسلحين والعثور على أسلحة.وكانت شبكة قدس الفلسطينية أفادت أمس السبت بأن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 40 غارة على مناطق في خان يونس ودير البلح في قطاع غزة.(العربية)