حيفا... هذا ما استهدفته المقاومة الإسلامية- العراق يوم الجمعة

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صدر عن المقاومة الإسلامية في العراق البيان التالي: "استمراراً بنهجنا في مقاومة الإحتلال ، ونُصرةً لأهلنا في غزّة وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلاميـة فـي العـراق مساء يوم الجمعة الموافق 1 - 3 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا بأراضينا المحتلة . وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".