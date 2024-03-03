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عربي-دولي

وفود "حماس" وقطر وأميركا في مصر لاستئناف مباحثات "هدنة غزة"

Lebanon 24
03-03-2024 | 09:32
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وصل ممثلون للولايات المتحدة وقطر وحركة حماس الفلسطينية إلى القاهرة لاستئناف المباحثات بشأن هدنة في الحرب الدائرة بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة.

وأفاد مصدر قيادي في "حماس": "اليوم تنطلق جولة مفاوضات في القاهرة.. واذا تجاوبت إسرائيل يصبح الطريق ممهداً لاتفاق خلال الـ24 أو الـ48 ساعة القادمة".
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في المقابل، ذكر مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات لوكالة "رويترز" إن الأطراف لم تقترب بعد من وضع اللمسات النهائية على الاتفاق.

وقال مصدر كبير من حماس لشبكة CNN الأميركية إن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن محادثات وقف إطلاق النار مجرد "تكهنات".

وكانت مصادر عربية وحزبية فلسطينية قالت، الجمعة الماضي، إن المفاوضات ستُستأنف في القاهرة، الأحد، وذلك بعد إحراز تقدم في المفاوضات الفنية التي جرت في قطر، وشارك فيها ضباط إسرائيليون في مفاوضات غير مباشرة مع "حماس" برعاية الوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين.

وقال مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام، إن تل أبيب لن تشارك في مفاوضات القاهرة، قبل أن تتلقى رداً من "حماس" بشأن مطالبها.

وذكرت مصادر سياسية بارزة للقناة 13 الإسرائيلية أن "من غير المتوقع توجُّه وفد إسرائيلي إلى القاهرة قريباً"، مشيرة إلى أن "قراراً تم اتخاذه بالإجماع بشأن عدم إرسال الوفد قبل تلقي إجابات من حماس بشأن المفاوضات".

كما قال مسؤول دبلوماسي لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن "الوفد الإسرائيلي لن يغادر إلى محادثات القاهرة قبل تلقّي رد من حماس".
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