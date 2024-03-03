16
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيران طلبت إقامة قاعدة بحرية في السودان.. ما كشفه مسؤول استخباراتي مهمّ!
Lebanon 24
03-03-2024
|
10:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مسؤول استخباراتي سوداني رفيع أن إيران "ضغطت بلا جدوى لمحاولة إقناع السودان بالسماح لها ببناء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر".
وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قال أحمد حسن محمد، وهو مستشار شؤون المخابرات لقائد القوات المسلحة السودانية، إن "إيران زوّدت الجيش السوداني بمُسيّرات متفجرة، لاستخدامها في القتال" مع قوات الدعم السريع، كما "عرضت تقديم سفينة حربية حاملة مروحيات إذا منح السودان الإذن بإقامة القاعدة".
Advertisement
وأضاف: "الإيرانيون قالوا إنهم يريدون استخدام القاعدة لجمع معلومات استخباراتية. أرادوا أيضاً نشر سفن حربية هناك"، لافتاً إلى أن الخرطوم رفضت الاقتراح الإيراني لتجنب "استعداء الولايات المتحدة".
وأوضح أن "السودان اشترى مسيرات من إيران، لأننا كنا بحاجة إلى أسلحة أكثر دقة لتقليل الخسائر في الأرواح البشرية، واحترام القانون الإنساني الدولي".
في المقابل، رفض متحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك الإدلاء بتعليق للصحيفة، التي أشارت إلى أن وجود قاعدة بحرية على البحر الأحمر، يسمح لطهران بتعزيز سيطرتها على أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، حيث تساعد جماعة الحوثي في اليمن على شن هجمات على سفن تجارية.
ولفتت الصحيفة إلى أن السودان كانت تربطه علاقات وثيقة مع إيران في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وبعد الإطاحة به في عام 2019، بدأ رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان تقارباً مع الولايات المتحدة، في محاولة لإنهاء العقوبات الدولية المفروضة على بلاده.
وبحسب الصحيفة، يُسلط طلب إيران بناء قاعدة بحرية الضوء على كيفية سعي قوى إقليمية "لاستغلال الحرب المستمرة منذ 10 أشهر في السودان للحصول على موطئ قدم في البلاد، التي تعد مفترق طرق استراتيجي بين الشرق الأوسط وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية، ويمتد ساحلها على البحر الأحمر بطول 400 ميل (نحو 644 كم)".
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نجاح استثنائي لياسمينا زيتون في مسابقة جمال العالم.. صورة توثق ما حققته هناك!
Lebanon 24
نجاح استثنائي لياسمينا زيتون في مسابقة جمال العالم.. صورة توثق ما حققته هناك!
14:55 | 2024-03-02
02/03/2024 02:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. "تحويلات مالية لهؤلاء"
Lebanon 24
في لبنان.. "تحويلات مالية لهؤلاء"
12:39 | 2024-03-02
02/03/2024 12:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
خبر عن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
01:45 | 2024-03-03
03/03/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تلاحقه في لبنان.. من هو "لواء الإمام الحسين"؟
Lebanon 24
إسرائيل تلاحقه في لبنان.. من هو "لواء الإمام الحسين"؟
15:00 | 2024-03-02
02/03/2024 03:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من قلب الضاحية.. شاهدوا ماذا حصل داخل "صيدلية"!
Lebanon 24
فيديو من قلب الضاحية.. شاهدوا ماذا حصل داخل "صيدلية"!
00:01 | 2024-03-03
03/03/2024 12:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:27 | 2024-03-03
مصر توقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة.. هذا ما قامت به اثيوبيا
12:05 | 2024-03-03
"تدخّل سافر".. هكذا علّقت سوريا على توصيات البرلمان الأوروبي
11:41 | 2024-03-03
مجلس التعاون الخليجي: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات
11:25 | 2024-03-03
إسرائيل: ساعدنا واشنطن في إسقاط المساعدات جوا في غزة
11:21 | 2024-03-03
الأسد يتحدّث عن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.. لمن يرجّح الفوز؟
11:21 | 2024-03-03
شرط اسرائيلي قبيل التوجه الى مصر.. هذا ما طلبته من حماس
فيديو
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
03/03/2024 19:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2024-03-01
03/03/2024 19:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
03:38 | 2024-02-29
03/03/2024 19:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24