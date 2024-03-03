شرط اسرائيلي قبيل التوجه الى مصر.. هذا ما طلبته من حماس





وقالت المصادر إن الوفد الإسرائيلي"لن يتوجه إلى القاهرة قبل حصول إسرائيل على ردود من حركة حماس، حول الأسئلة المتعلقة بالصفقة"، مضيفة أن "رد حركة حماس ضبابي ولا يعطي أجوبة واضحة حول المطالب الإسرائيلية.

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وكانت تقارير صحفية أشارت إلى توجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة، ضمن محاولات قوى إقليمية ودولية لإقناع إسرائيل وحركة حماس بالتوصل إلى اتفاق قبل بدء شهر رمضان، يشمل وقفا للقتال وتبادلا للرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين. أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلا عن مصادر بأن إسرائيل ترسل وفدا إلى القاهرة في إطار المساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقالت المصادر إن الوفد الإسرائيلي"لن يتوجه إلى القاهرة قبل حصول إسرائيل على ردود من حركة حماس، حول الأسئلة المتعلقة بالصفقة"، مضيفة أن "رد حركة حماس ضبابي ولا يعطي أجوبة واضحة حول المطالب الإسرائيلية.وكانت تقارير صحفية أشارت إلى توجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة، ضمن محاولات قوى إقليمية ودولية لإقناع إسرائيل وحركة حماس بالتوصل إلى اتفاق قبل بدء شهر رمضان، يشمل وقفا للقتال وتبادلا للرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، فإن حماس ردت على الخطوط العريضة للصفقة، لكنها ما زالت ترفض تقديم قائمة بالرهائن الأحياء وتحديد أعداد أسرى الحركة الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابلهم (...) لن يكون هناك وفد إلى القاهرة - هذا هو الموقف الإسرائيلي".