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عربي-دولي

الأسد يتحدّث عن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.. لمن يرجّح الفوز؟

Lebanon 24
03-03-2024 | 11:21
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قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، أنه يعتقد بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سيفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة.

ولفت في مقابلة  لقناة "سولوفيوف" الروسية الى أن "تحليل وسائل الإعلام والمعلومات الأخرى تدل على أن ترامب سيفوز"، مشيراً الى أن "الرؤساء الأميركيين لا يختلفون عن بعضهم البعض".
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وأضاف الرئيس السوري: "كما قلت سابقا، إنهم مجرد مديرين تنفيذيين. فنحن بحاجة إلى معرفة من الذي يصنع السياسة حقا خلف عرض المرشح الذي سيفوز في الانتخابات".

 
كما أشار إلى أن "اللوبي ووسائل الإعلام والممولين والمصرفيين والأسلحة والنفط هي لاعب واحد. وهو الفائز على أية حال".

يذكر انه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.
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