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عربي-دولي
الأوضاع الإنسانية في غزة محور لقاء السيسي مع مدير "الفاو"
Lebanon 24
03-03-2024
|
13:15
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، "شو دونيو" مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول الأوضاع في قطاع غزة، وجهود مصر المكثفة لإدخال المساعدات برا وجواً لإغاثة أهالي غزة.
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كما تناول اللقاء أزمة الغذاء العالمية، وبالأخص ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على مصر، كونها أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم.
وأوضح الرئيس المصري سعي بلاده لتجاوز هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية، والتوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية.
وأشار السيسي إلى أن المشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة لتحقيق هذا الهدف، والتي أثمرت عن بدء إنتاج مئات الآلاف من الفدادين الجديدة، بما سيصل إلى 4 ملايين فدان تدخل جميعها الخدمة خلال العامين الجاري والقادم.
وقد أوضح مدير عام الفاو متابعته والمنظمة بشكل وثيق للتجربة المصرية في التنمية الزراعية، ما تم منها وما يجري تنفيذه، مؤكداً حرصه على تعميق التعاون القائم بين مصر والمنظمة في هذا الصدد، بما يدعم مصر في تحقيق أهدافها الطموحة لتحسين الأمن الغذائي للشعب المصري.
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