هل ستدعم هايلي ترامب لو فاز بالانتخابات التمهيدية؟

Advertisement

أعلنت حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة، نيكي هايلي، التي تخوض سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، مع منافسها، الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أنها لم تعد ملتزمة بدعم مرشح الحزب النهائي.وقالت سفيرة ترامب السابقة في الأمم المتحدة في تصريحات لبرنامج "واجه الصحافة" على شبكة "أن بي سي"، الأحد، إنها ستتخذ "القرار الذي أريد اتخاذه" عندما سئلت عما إذا كانت ستؤيد ترامب، إذا فاز بالترشيح رسميا.وأضافت منافسة ترامب في سباق الجمهوريين إنها قبل الظهور في المناظرات كان عليها أن تؤكد دعمها للمرشح النهائي، أما الآن "أعتقد أنني سأتخذ القرار الذي أريد اتخاذه، لكن هذا ليس شيئا أفكر فيه".ومن معايير اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لظهور المرشحين في المناظرات الأوى أن يتعهدوا بدعم مرشح الحزب الجمهوري النهائي.وردا على سؤال عما إذا كانت تميل إلى رفض دعم ترامب، قالت: "أنا حقا لا أفكر في أي من ذلك".وجاءت تصريحات هايلي بينما تستعد لانتخابات "الثلاثاء الكبير" بعد فشلت في تحقيق أي انتصار على ترامب في الانتخابات السابقة لنيل ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية، المقررة في نوفمبر.ورغم الخسائر المتتالية، تعهدت هايلي بالبقاء في السباق، حتى يوم الثلاثاء، على الأقل.وكثفت الجمهورية البارزة، في الأسابيع الأخيرة، انتقاداتها للرئيس الجمهوري السابق، بينما كان هو يحصد أصوات المندوبين، لكنها أكدت في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، الجمعة، أنها ليست "مناهضة لترامب".