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عربي-دولي
جنود الاحتياط يعرضون عتادهم على الإنترنت.. تقرير اسرائيلي يكشف التفاصيل
Lebanon 24
03-03-2024
|
16:40
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أفادت القناة 13 الإسرائيلية، يوم الأحد، بقيام جنود احتياط مسرحون من الخدمة ببيع عتادا عسكريا حصلوا عليه كتبرعات، لافتة إلى الطلب المتزايد من الإسرائيليين على اقتناء الأسلحة النارية.
ونشرت القناة الإسرائيلية تقريرا يظهر أعدادا كبيرة من جنود الاحتياط المسرحين يعلنون في مواقع التواصل عرض عتاد عسكري مثل الخوذ العسكرية والدروع وحتى الملابس العسكرية للبيع.
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وقالت القناة 13 إن ما يثير غضب الكثير من الإسرائيليين أن هذا العتاد أصلا تم التبرع به لهؤلاء الجنود.
ولفتت إلى أنه منذ اندلاع الحرب وتجنيد أكثر من 300 ألف جندي احتياط وهو الأضخم في تاريخ إسرائيل، برز النقص الحاد في العتاد خاصة وسائل الحماية كالدروع والخوذ.
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