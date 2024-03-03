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عربي-دولي
هاريس: سكّان غزّة يعانون من كارثة إنسانية
Lebanon 24
03-03-2024
|
17:09
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قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أنّه يجب العمل على إنهاء التهديد الذي تشكله حركة "حماس" التي تخوض حرباً مع إسرائيل منذ السابع من تشرين الاول الماضي.
وأكدت هاريس أن "سكان غزة يعانون من كارثة إنسانية".
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وفي كلمة خلال زيارة لولاية ألاباما قالت هاريس: "كثير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا، ما نراه يومياً في غزة مدمّر".
وأضافت: "يجب إعلان وقف إطلاق النار على الفور، لابد أن تبذل الحكومة الإسرائيلية المزيد لزيادة تدفق المساعدات "لا أعذار".
وتابعت: "الناس الذين كانوا يبحثون عن مساعدات في غزة قوبلوا بالأعيرة النارية وبالفوضى"، مضيفة: "يوجد اتفاق على الطاولة وحماس بحاجة للموافقة عليه".
وأردفت بالقول: "وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع سيسمح بالإفراج عن الرهائن وإدخال كمية كبيرة من المساعدات إلى غزة"، مضيفة: "يجب على الحكومة الإسرائيلية العمل على إعادة الخدمات الأساسية وإعادة النظام في غزة".
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