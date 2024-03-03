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عربي-دولي

اغتيال مسؤول في حركة "حماس"

Lebanon 24
03-03-2024 | 17:36
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كشف المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اغتيال مسؤول في حركة "حماس"، مسؤول عن تجنيد العناصر في الحركة.
وقال أدرعي في منشور على حسابه الرسمي بـ"إكس": "خلال نشاط مشترك لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام، تم هذا الصباح القضاء على المخرب المدعو محمود محمد عبد حظ في مخيمات الوسطى في قطاع غزة".
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