بحضور مشاهير وأثرياء من حول العالم.. احتفالات أسطورية لزفاف نجل أغنى رجل في آسيا

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ومن المتوقع أن تقام الاحتفالات لمدة 3 أيام قبل الزفاف المقرر بعد 4 أشهر من الحفل.



وتشمل قائمة الضيوف للاحتفالات ما يقرب من 1200 شخص ومنهم نجمة البوب ريهانا، وبيل غيتس، ومارك زوكربيرغ، وسندر بيتشا، وإيفانكا ترمب، ومن مشاهير بوليوود شاروخان.



وتتجه الأنظار لأنانت أمباني (28 عاماً)، وخطيبته راديكا ميرشانت (29 عاماً)، ومن المقرر عقد قرانهما في تموز المقبل. وراديكا هي ابنة فيرين ميرشانت الرئيس التنفيذي لشركة «إنكور هيلث كير بي في تي إل تي دي»، ورائدة الأعمال شايلا فيرين ميرشانت. يتوافد رجال أعمال من جميع أنحاء العالم ورؤساء دول، وكذلك نجوم هوليوود وبوليوود على مدينة جامناغار الصغيرة بغرب الهند، منذ يوم الجمعة، حيث بدأ رجل الأعمال الهندي الملياردير موكيش أمباني احتفالات قبل زفاف كبير لنجله الأصغر.ومن المتوقع أن تقام الاحتفالات لمدة 3 أيام قبل الزفاف المقرر بعد 4 أشهر من الحفل.وتشمل قائمة الضيوف للاحتفالات ما يقرب من 1200 شخص ومنهم نجمة البوب ريهانا، وبيل غيتس، ومارك زوكربيرغ، وسندر بيتشا، وإيفانكا ترمب، ومن مشاهير بوليوود شاروخان.وتتجه الأنظار لأنانت أمباني (28 عاماً)، وخطيبته راديكا ميرشانت (29 عاماً)، ومن المقرر عقد قرانهما في تموز المقبل. وراديكا هي ابنة فيرين ميرشانت الرئيس التنفيذي لشركة «إنكور هيلث كير بي في تي إل تي دي»، ورائدة الأعمال شايلا فيرين ميرشانت.

وتقدم حفلة ما قبل الزفاف التي تستمر 3 أيام لمحة عن البذخ المتوقع في حفل زفاف تموز.



تحتفل عائلة أمباني بهذه المناسبة في مسقط رأس العائلة في جامناغار - وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة، وتقع في جزء شبه صحراء من ولاية جوجارات - حيث يوجد لديهم أيضًا مصفاة النفط الرئيسية للشركة.

ومن المتوقع أن يرتدي الضيوف ملابس على طراز الغابة لزيارة مركز إنقاذ الحيوانات الذي يديره العريس أنانت. ويضم المركز الذي تبلغ مساحته 3000 فدان (نحو 1200 هكتار) والمعروف باسم «فانتارا» أو «نجمة الغابة» حيوانات تعرضت للإساءة والجرح والمهددة بالانقراض، خصوصاً الأفيال.



وتنص الدعوة أيضاً على أن الضيوف سيبدأون كل يوم بقواعد لباس جديدة و «لوحة إلهام» توضح قواعد الزي لكل يوم من أيام الحفل الثلاثة وجيش من مصففي الشعر وفناني الماكياج ومصممي الملابس الهندية في فندقهم لمساعدتهم على الاستعداد. وستكون هناك أيضاً احتفالات هندوسية تقليدية في مجمع المعابد.

وسيجري تقديم 500 طبق للضيوف، الذين يصل كثير منهم على متن طائرات مستأجرة من إعداد نحو 100 طاهٍ.

وتشمل قائمة الضيوف أيضاً رئيس وزراء قطر محمد بن جاسم آل ثاني، وستيفن هاربر، رئيس الوزراء الكندي السابق؛ وملك بوتان جيغمي خيسار نامغيال جيغمي وزوجته الملكة جيتسون بيما.



ونظمت عائلة أمباني، يوم الأربعاء، خدمة طعام مجتمعية لـ 51 ألف شخص يعيشون في القرى المجاورة.