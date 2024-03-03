فيديو: شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على منزل برفح

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد عدد من المدنيين الفلسطينيين وإصابة آخرين، فجر اليوم الإثنين، بعد استهداف الطيران الإسرائيلي لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن 7 فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال ونساء استشهدوا، وأصيب آخرون، إضافة إلى عدد من المفقودين، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة ماضي في خربة العدس شمال رفح.

جانب من الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال لمنزل عائلة ماضي في رفح جنوب قطاع غزة، مساء اليوم pic.twitter.com/2h3Q0XDP8O — شبكة العاصمة الإخبارية (@alasimannews) March 3, 2024 Advertisement



كذلك قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة رضوان في منطقة الترنس بمخيم جباليا شمال غزة. كذلك قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة رضوان في منطقة الترنس بمخيم جباليا شمال غزة.

وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الاول إلى استشهاد 30410 أشخاص، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في القطاع.

واندلعت حرب غزة حينما شنت حماس هجوما على إسرائيل التي قالت إن الهجوم تسبب في استشهاد 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة. (سكاي نيوز)