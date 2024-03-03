أول قمر اصطناعي كوري جنوبي للتجسس ينجح في نقل صور "جيدة الدقة"

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نقلت وكالة "يونهاب" عن مصادر عسكرية قولها، إن أول قمر اصطناعي كوري جنوبي للتجسس نجح في نقل صور "جيدة الدقة" لوسط بيونغيانغ.وتم وضع أول قمر اصطناعي كوري جنوبي للتجسس العسكري في مداره من قاعدة "فاندنبرغ" لقوة الفضاء الأميركية في كاليفورنيا في الثاني من كانون الأول.ووفقا للمصادر، فإن القمر الكهروضوئي بالأشعة تحت الحمراء (EO/IR) يرسل صورا فضائية للمناطق الكورية الشمالية، بما في ذلك بيونغيانغ، في إرسال تجريبي.وقال مصدر عسكري: "وفقا لنتائج تحرير صور القمر الاصطناعي التي تم إرسالها مؤخرا، الدقة جيدة كما كان متوقعا".وأشار المصدر إلى أن "المنطقة المركزية في بيونغيانغ والسفن في أحد الموانئ مرئية بوضوح (في الصور)".ولم تحدد المصادر ما تم تصويره لأسباب استخباراتية، ولكن الصور تغطي منطقة وسط بيونغيانغ التي تضم المقر الرئيسي لحزب العمال الكوري، حيث يقع مكتب الزعيم كيم جونغ أون.ووفق مصدر آخر فإنه "بالنظر إلى الظروف الحالية، من المتوقع أن يبدأ القمر الاصطناعي مهمته الاستطلاعية الكاملة بحلول حزيران أو تموز كما هو مخطط له".