أكبر "تهديد داخلي" لاسرائيل.. مصدر استخباراتي يكشف التفاصيل

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كشف مصدر استخباراتي إسرائيلي لصحيفة "التلغراف" البريطانية أن أكبر تهديد لإسرائيل من الداخل هو وزير الأمن الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير، يتصرف ضمن قواعده الخاصة ويحاول تجاهل كل من حوله.وقال مصدر استخباراتي إسرائيلي كبير لـ"التلغراف" إن "أكبر تهديد لإسرائيل من الداخل هو بن غفير. يتصرف ضمن قواعده الخاصة ويحاول تجاهل كل من حوله، على الرغم من عدم وجود أي خلفية له في قضايا الأمن القومي والدفاع".ويأتي ذلك عشية شهر رمضان، حيث من المتوقع أن تتصاعد التوترات في إسرائيل بعد دعوة زعيم حماس إسماعيل هنية لجميع الفلسطينيين للتوجه إلى مجمع المسجد الأقصى في القدس.في الأسبوع الماضي، قال الزعيم السياسي للحركة: "هذه دعوة لشعبنا في القدس والضفة الغربية للتوجه إلى المسجد الأقصى منذ اليوم الأول من شهر رمضان"، بعد أن حاول بن غفير الدفع بتشريع للحد من عدد المصلين في المسجد الأقصى.