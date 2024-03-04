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عربي-دولي

بايدن يقبّل رئيسة وزراء ايطاليا... ونشطاء يتهمونه بالتحرش (فيديو)

Lebanon 24
04-03-2024 | 00:22
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أثار فيديو من لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني مؤخرا ضجة وجدلا واسعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات لبايدن بمحاولة التحرش بضيفته.


واستقبل بايدن ميلوني في المكتب البيضاوي بأغنية "جورجيا في ذهني" للفنان راي تشارلز، وبينما كانت المسؤولة الإيطالية على وشك مغادرة البيت الأبيض، قام الرئيس الأميركي بطبع قبلة على رأسها، الأمر الذي أربكها.
 
 
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وانتشر الفيديو على منصة "إكس" كالنار في الهشيم، مثيرا موجة من الجدل الواسعة وانتقادات لاذعة لبايدن، خاصة أن اللقاء كان رسمي وليس خلال مناسبة خاصة أو لقاء ودي بين المسؤولين.
وجاءت أغلب التعليقات على المقطع ساخرة، حيث علق أحدهم: "بمقام جدها صفو النية"، وآخر قال: "يا جماعة ما تكبروا الموضوع مثل أبوها".
فيما رآى البعض أن مثل هذا السلوك "ليس فقط غير مهني، بل هو عدم احترام تجاه امرأة ناضجة تتولى رئاسة وزراء دولة". (RT)
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