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عربي-دولي
زيلينسكي: الإمدادات ضرورية وإلا!
Lebanon 24
04-03-2024
|
00:42
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن الإرادة السياسة لازمة لضمان تأمين أوكرانيا الإمدادات العسكرية التي تحتاجها وإلا سيواجه العالم "واحدة من أكثر الصفحات خزيا في التاريخ".
وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "الأمر الرئيسي هو الإرادة السياسية...لضمان مستوى الإمدادات التي ستساعد (البلاد)".
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وتابع "إن لم تكن هذه هي الحالة، فستصبح واحدة من أكثر الصفحات خزيا في التاريخ، إذا خسرت أميركا أو أوروبا أمام (الطائرات المسيرة) الإيرانية ‘شاهد‘ أو أمام الطائرات المقاتلة الروسية".
ومضى يوم آخر من الاقتتال والتصعيد الذي تشهده الجبهات الروسية الأوكرانية، حيث يحاول الجيش الروسي السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية، فيما تناشد كييف حلفاءها الغربيين بتسريع إرسال الإمدادات العسكرية لقواتها، لمواجهة الدب الروسي في حرب دخلت عامها الثالث منذ أيام قليلة.
وفي آخر التطورات، ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الأحد، نقلا عن وزارة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت38 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم.
وقال مسؤولون روس إن حركة المرور تعطلت مؤقتا على الطريق بالقرب من ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، بعد تقارير عن عدة انفجارات قوية في المنطقة على وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية والروسية.
وذكرت قناة على تطبيق "تليغرام" تابعة للإدارة التي عينتها روسيا وتدير الجسر أنه تم أيضا وقف حركة المرور على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من المسؤولين الأوكرانيين.
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