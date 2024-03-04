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عربي-دولي

في أول انتصار لها قبل "الثلاثاء الكبير".. هيلي تهزم ترمب بالعاصمة واشنطن

Lebanon 24
04-03-2024 | 01:24
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حققت نيكي هيلي، الأحد، فوزا معنويا بالانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري في واشنطن العاصمة، وهو أول فوز لها في عملية ترشيح الحزب الجمهوري، وفقا لوسائل إعلامية أميركية متعددة.

وبحسب ما ورد في "ذا هيل" The Hill، حصلت هيلي على 1274 صوتًا مقابل 676 صوتًا للرئيس السابق دونالد ترامب، مع تقارير جميع الدوائر الانتخابية في العاصمة.
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ويكسر فوز السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة سلسلة من أكثر من ستة انتصارات لترامب منذ منافسات الحزب الجمهوري على الترشيح. وهو انتصار تحتاجه هيلي بشدة لتظهر أنها قادرة على التفوق على ترامب في مكان ما، لكن لا يزال أمامها طريق طويل.

وتعهدت بالبقاء في السباق على الأقل حتى يوم "الثلاثاء الكبير" هذا الأسبوع، حيث ستصوت أكثر من 12 ولاية. وحتى الآن لم تكن هيلي قادرة على الفوز بأي من الولايات ذات التصويت المبكر في شهري كانون الثاني وشباط، ومن الواضح أنه لم تظهر أي ولاية مقبلة كفرصة واضحة لها للفوز.
ومع ذلك، فإن الفوز في الانتخابات التمهيدية التي يحصل فيها الفائز على كل شيء في العاصمة سيمنحها جميع المندوبين التسعة عشر.

ولا يزال ترامب يتمتع بتقدم مبكر في عدد المندوبين ، والذي من المرجح أن ينمو بشكل كبير يوم الثلاثاء مع تصويت الولايات الإضافية.

ويحتاج المرشحون إلى ما لا يقل عن 1215 مندوبا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري حسابيا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في العاصمة في شهر يونيو.
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