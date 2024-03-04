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عربي-دولي
تركيا تدعو إلى وقف النار في غزة
Lebanon 24
04-03-2024
|
02:02
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دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان، مشيراً إلى أنه سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل بدعوة من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.
وقال فيدان في كلمته خلال اختتام أعمال "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" جنوب تركيا، إن "المعايير المزدوجة التي تنتهجها بعض القوى الدولية الكبرى بشأن قضايا مختلفة، بالإضافة إلى تجاهلها للقانون الدولي، كشف عنها المشاركون في منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".
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وأضاف أن هناك جهوداً جادة جارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل شهر رمضان، لافتاً إلى أن أنقرة تدعم الآراء التي تقول إن "الممارسات القائمة للمجتمع الدولي فيما يتعلق بغزة، ينبغي الآن تجاهلها لصالح اتخاذ إجراءات أحادية الجانب".
المصدر: الشرق
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