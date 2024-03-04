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عربي-دولي

كيف علّق ترامب على فوز هيلي في الانتخابات في العاصمة؟

Lebanon 24
04-03-2024 | 02:17
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في أول تعليق له بعد خسارته بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أمام نيكي هيلي في واشنطن، وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منطقة العاصمة الكبرى بأنها "مستنقع"، ووعد بتحقيق انتصارات كبيرة في 5 آذار.
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وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لقد تعمدت الابتعاد عن التصويت في العاصمة لأنها مستنقع يضم عددا قليلا جدا من المندوبين ولا يعطي أي ميزة.. نيكي هيلي قضت كل وقتها ومالها وجهدها في العاصمة".
وأشار ترامب إلى أنه حقق يوم السبت فوزا ساحقا على هيلي في المؤتمرات الحزبية للحزب الجمهوري (اجتماعات نشطاء الحزب) في ولايات ميسوري وميشيغان وأيداهو، ووعد بنتائج كبيرة يوم الثلاثاء، وهو "الثلاثاء الكبير" المنتظر.
وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، فوزها الأول على الرئيس الأميركي السابق ترامب، في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري عام 2024.
وفازت هيلي بالسباق في واشنطن العاصمة بحصولها على أكثر من 62% من الأصوات، مقابل حوالي 33% لترمب، حسبما أعلن الحزب الجمهوري في العاصمة في وقت متأخر من يوم الأحد. وأدلى ما مجموعه 2035 جمهورياً بأصواتهم.

يشار إلى أن فرص هيلي لا تزال ضئيلة في التغلب في نهاية المطاف على الرئيس السابق في تأمين ترشيح الحزب الجمهوري.
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