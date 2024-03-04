وزير الدفاع الروسي: من المدهش ألا يفهم الغرب إشارات بوتين الأخيرة





وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية، أوضح شويغو في حديث متلفز: "سيكون من المدهش إذا لم يفهم الغرب إشارات الرئيس بوتين الأخيرة، لأنها ليست مجرد تلميحات، بل رسائل طال انتظارها كثيرا، وأعتقد أنه يجب عليهم الإصغاء إلى الرئيس بوتين وإدراك ما قاله".

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ومنذ أيام، وفيما وُصف بأنه رسالة مبطنة للغرب للتذكير بقدرات موسكو النووية، قام الرئيس الروسي برحلة على متن قاذفة القنابل الاستراتيجية فوق الصوتية المحدثة "تو-160 إم". وقضى بوتين 30 دقيقة في الجو على متن هذه المقاتلة المتطورة. ويمكن لمثل هذه الطائرات الفرط صوتية أن تحمل أسلحة نووية وهي جزء مما يسمى بـ"الثالوث النووي لروسيا الاتحادية". أفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأحد، أن الغرب سيثير الدهشة إن لم يفهم معاني إشارات الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة، مؤكدا أنها ليست مجرد تلميحات وواضحة للجميع.وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية، أوضح شويغو في حديث متلفز: "سيكون من المدهش إذا لم يفهم الغرب إشارات الرئيس بوتين الأخيرة، لأنها ليست مجرد تلميحات، بل رسائل طال انتظارها كثيرا، وأعتقد أنه يجب عليهم الإصغاء إلى الرئيس بوتين وإدراك ما قاله".ومنذ أيام، وفيما وُصف بأنه رسالة مبطنة للغرب للتذكير بقدرات موسكو النووية، قام الرئيس الروسي برحلة على متن قاذفة القنابل الاستراتيجية فوق الصوتية المحدثة "تو-160 إم". وقضى بوتين 30 دقيقة في الجو على متن هذه المقاتلة المتطورة. ويمكن لمثل هذه الطائرات الفرط صوتية أن تحمل أسلحة نووية وهي جزء مما يسمى بـ"الثالوث النووي لروسيا الاتحادية".

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا في رسالة وجهها إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، تمسّك روسيا بمصالحها واستمرارها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق كامل أهدافها، محذرا الغرب و"الناتو" من أي تدخل عسكري.



وقال الرئيس الروسي، في وقت سابق، إن "الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، داعيًا الغرب لأن يفكر فيما يجب فعله بعد ذلك، مؤكدًا أن موسكو مستعدة للحوار".

وأكد في مقابلة مع الصحافي الأميركي تاكر كارلسون رغبة روسيا في التوصل إلى تسوية مع كييف عبر المفاوضات، معربًا عن ثقته في أن البلدين سيتمكنان من ذلك عاجلا أم آجلا.