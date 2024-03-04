الجزائر وإيران توقعان اتفاقات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات عدة

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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في قصر الرئاسة، حيث أشرف الرئيسان على مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات.وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن تبون، عقد محادثات موسعة مع رئيسي، بعدما أجرى الاثنان محادثات ثنائية مغلقة.ووقّع البلدان مذكرة تفاهم بين وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة الجزائرية ونيابة رئاسة الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة بإيران. كما وقعا مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة الجزائرية ووزارة التراث الثقافي والسياحي والصناعات التقليدية بطهران.وجرى أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصال الجزائرية ووزارة الثقافة، والإرشاد الإسلامي الإيرانية حول التعاون في مجال الإعلام، كما وقع البلدان مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال الرياضي.وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن "تبون تطرق مع نظيره الإيراني إلى مستجدات الأوضاع على المستوى الدولي والإقليمي، لا سيما العدوان الإسرائيلي وجرائمه البشعة في قطاع غزة".من جهته، ذكر الرئيس الإيراني أن "المواقف السياسية لبلاده مشتركة مع الجزائر، خاصة بشأن القضية الفلسطينية"، مؤكّداً "ضرورة تقدير مقاومة الشعب الفلسطيني الذي يواجه جرائم متعمدة".وأشار إلى "أنه يقدّر مواقف الرئيس الجزائري وخطواته في مجلس الأمن والمحكمة الدولية، لمساندة الشعب الفلسطيني وتوجّهه في إحلال السلم في المنطقة.وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عقب لقاء نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أن الجزائر وإيران لديهما مواقف سياسية مشتركة، ومتفقتان في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.