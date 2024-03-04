"سيناريو قاتل" للغرب في حال نشوب الحرب مع روسيا.. ما كشفه هذا الخبير مهم!

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أعلن مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، أن أسطول الغواصات الروسي يمكن أن يغرق السفن التي تنقل الجيش الأميركي إلى أوروبا في حالة نشوب صراع افتراضي بين القوتين العظميين.وقال ماكغريغور خلال مقابلة مع الصحافي ستيفن غاردنر، إنه "يجب أن يفهم الجميع أن روسيا لديها أسطول من الغواصات قادر على إغراق السفن التي يتم إرسالها للقتال معها".وأضاف: "ببساطة لن نكون قادرين على نقل قواتنا البرية إلى أوروبا، لأن الغواصات في المحيط الأطلسي سوف تغرق".وأشار إلى أن الغواصات النووية الروسية اليوم أكثر فتكا وفعالية من سابقاتها في الحرب العالمية الثانية.