الانتخابات الإيرانية.. التيار المحافظ يحظى بالأغلبية البرلمانية

أظهرت نتائج الانتخابات الإيرانية تقدم التيار المحافظ وحصوله على أغلبية المقاعد في البرلمان.

وأفاد مراسل RT بأنه وفق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في إيران، فإن 245 مرشحا من أصل 290 تسلموا بطاقات الدخول إلى البرلمان في المرحلة الأولي و45 أخرين بانتظار جولة الحسم في أبريل القادم، الحصيلة توضح بأن التيار المحافظ حصد أغلبية مقاعد البرلمان يليه المستقلون ونحو 30 مقعدا للإصلاحيين".

Advertisement

وأغلقت صناديق الاقتراع في إيران أبوابها أمس الأول السبت وباشرت اللجان فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية بدورتها الـ12، وانتخابات مجلس خبراء القيادة في دورتها الـ6.

ووفقا لوكالة "مهر" الإيرانية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 41%، وفي طهران تحديدا بلغت 24%، وتم بث سير عملية فرز الأصوات عبر القنوات التلفزيونية بشكل مباشر لأول مرة في تاريخ إيران.

وبحسب وزارة الداخلية الإيرانية، يبلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في الدورة الحالية الحالية 61 مليونا و172 ألفا و298 شخصا، في حين يبلغ إجمالي عدد المرشحين 15 ألفا و200 مرشح لانتخابات مجلس الشورى و144 مرشحا لانتخابات مجلس خبراء القيادة. (RT)