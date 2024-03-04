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إقتصاد

زعماء الكونغرس يعلنون اتفاقا لتمويل جزء من ميزانية الدولة

Lebanon 24
04-03-2024 | 02:58
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أعلن زعماء الكونغرس الأميركي، الأحد، التوصل إلى اتفاق لتمويل جزء كبير من الميزانية الفدرالية، سيسعى مجلسا النواب والشيوخ لإقراره، قبل مهلة تنتهي خلال الأسبوع الحالي.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر : "يشكل توصل الكونغرس إلى اتفاق بين الحزبين حول القوانين الست الأولى للتمويل الحكومي التي تسمح للحكومة بالاستمرار بالعمل، نبأ سارا".
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واتفق قادة الكونغرس على حزمة تدابير بقيمة 460 مليار دولار، يجب أن تقر في مجلسي الشيوخ والنواب في البرلمان الأميركي.

وحذر شومر من أن "الوقت يداهم لأن تمويل الحكومة ينفذ الجمعة. يجب على مجلس النواب أن يسرع في إقرار هذا الاتفاق وإرساله إلى مجلس الشيوخ".

وقد يؤدي التأخر في أي من المجلسين إلى إغلاق موقت لإدارات ومرافق عامة عدة.

وقائمة تداعيات هذا الوضع المحتملة طويلة من عدم دفع رواتب المراقبين الجويين إلى توقف إدارات وتجميد بعض المساعدات الغذائية وعدم صيانة متنزهات وطنية.

وقد رحب المعسكران بالاتفاق الحاصل.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، مايك جونسون، إن الاتفاق سمح بتحقيق "انتصارات رئيسية للمحافظين" وفرض "اقتطاعات كبيرة" في بعض النفقات الفدرالية.

من جانبها، قالت رئيس لجنة الائتمانات في مجلس الشيوخ، باتي موراي، إن المفاوضين الديمقراطيين نجحوا في "تعطيل عدد لا يحصى من تدابير طرحها الجمهوريون"، ذاكرة خصوصا "جهودهم لتقليص الحق في الاجهاض".

ويلقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، في السابع من آذار خطابه السنوي حول وضع الاتحاد أمام مجلسي الكونغرس.

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