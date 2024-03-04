عشرات المستعمرين إقتحموا المسجد الأقصى

اقتحم مستعمرون اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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ونقلت "وفا" عن مصادر محلية، أن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.وشددت قوات الاحتلال من اجراءاتها في محيط المسجد ونشرت اجهزة تنصت وتصوير استعدادا لشهر رمضان المبارك.