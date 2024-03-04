بايدن رفض الحديث هاتفيا مع نتنياهو.. اليكم السبب

Advertisement

رفض الرئيس الأميركي جو بايدن الحديث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد وقوع حادثة دوار النابلسي الذي أودى بحياة العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة.وأضاف المصدر عبر "سكاي نيوز" أن عدم التزام نتنياهو بوعده لبايدن بإبقاء معابر المساعدات مفتوحة ساهم في زيادة الفجوة بينهما.وذكرت السلطات الصحية في قطاع غزة أن 118 فلسطينيا استشهدوا في هذه واقعة مقتل فلسطينيين كانوا يصطفون للحصول على مساعدات في غزة، الخميس الماضي، في واقعة أثارت تنديدا ودعوات لإجراء تحقيق دولي.وشككت إسرائيل في عدد القتلى وقالت إن معظمهم سقطوا بسبب التدافع أو الدهس تحت عجلات الشاحنات مع تدفق الحشود عليها للحصول على المساعدات.وقال مسؤول إسرائيلي أيضا إن القوات أطلقت النار في وقت لاحق على حشود شعرت أنها تشكل تهديدا قائلا "كان ردا محدودا". (سكاي نيوز)