أكبر عملية إختلاس تهزّ أميركا.. 108 مليارات دولار تُسرق وهذه صورة المتورطة

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واعترفت مديرة البرامج المالية لخدمات الأطفال والشباب في قاعدة فورت سام هيوستن بسان أنطونيو في تكساس، باختلاس 108 مليارات دولار من الجيش الأميركي، أنفقتها على شراء 31 منزلا و80 سيارة.وتشير التحقيقات إلى أن جانيت ياماناكا ميلو (57 عاماً)، سرقت ملايين الدولارات من أموال الجيش، وأهدرتها على شراء المجوهرات والثياب والسيارات الفاخرة والعقارات، في واحدة من أكبر جرائم الاحتيال التي تعرض لها الجيش على الإطلاق.وحالياً، تواجه جانيت بموجب التهم عقوبة تصل إلى السجن مدة 125 عاماً.وبحسب التقارير، فقد أنشأت المتهمة شركة وهمية باسمها عام 2016 لاختلاس الأموال التي كان من المفترض أن تذهب لأطفال العاملين في الجيش، ثم استخدمتها للإنفاق على أسلوب حياتها المترف.وانهار مخطط جانيت في كانون الثاني 2024، حين تعاون محققون جنائيون من دائرة الإيرادات الداخلية مع محققي الجيش لتركيب قطع الأحجية معاً، وذلك من أجل إدانتها جنائياً.وتخطط جانيت للاعتراف بجريمة الاحتيال والتهرب الضريبي عبر وثائق الإقرار بالذنب التي وقعتها، والتي جرى تقديمها إلى المحكمة يوم الأربعاء 28 شباط الماضي.وقالت الوثائق الموقعة إن المحتالة سرقت 108 مليارات دولار خلال أقل من 7 سنوات، باستخدامها شركتها المزيفة.ونجحت المُختلسة في مراكمة 80 سيارة و31 عقاراً داخل 5 ولايات، ويزعم الادعاء الفيدرالي أنها عاشت حياة رفاهية وبذخ لا تتماشى بوضوح مع أجرها الحكومي السنوي، الذي يبلغ 130 ألف دولار.وقدمت جانيت أوراقا احتيالية في كثير من المناسبات، وأودعت المنح في حساب شركتها المزيفة 40 مرة، حصلت بموجبها على أكثر من 100 مليون دولار، بحسب ما تزعمه الوثائق.وتكشف تفاصيل المعاملات أنها حولت من حساب الشركة مبلغ 264,874 دولاراً في العام الماضي، حتى تشتري لنفسها سيارة رينج روفر من طراز 2023.كذلك، أرسلت السيدة إلى نفسها مبلغ 3,308,157 دولارا لشراء عقار في كانيون ليك بولاية تكساس، وفقا للوثائق.وأدرجت المحكمة في وثائقها 78 سيارة ودراجة نارية فارهة تمتلكها جانيت إجمالاً، وطالبت بتلك الأصول في قرار المصادرة. وتضمنت المركبات العديد من سيارات: مازيراتي، وفيراري، وآستون مارتن، ومرسيدس، وتسلا، ولاند روفر.. ودراجات هارلي ديفيدسون.وعلاوة على أصولها من المركبات، فقد سردت المحكمة قائمة بـ31 عقاراً تمتلكها جانيت أيضا.وانقسمت تلك العقارات بين عدة ولايات، وقد تضمنت قصوراً تتجاوز قيمتها الثلاثة ملايين دولار، والعديد من المزارع، والأفدنة الزراعية المترامية الأطراف، والشقق العادية والمفروشة في البنايات العالية والفاخرة.وقسمت جانيت عقاراتها بين تكساس وميريلاند وكولورادو وواشنطن ونيومكسيكو، بينما يزعم الادعاء أنها اشترتها جميعاً بأموال الاحتيال.وتزعم الوثائق كذلك، أن جانيت لديها ستة حسابات مصرفية لا تقل أرصدة كل منها عن 32 ألف دولار.