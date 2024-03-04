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عربي-دولي

بعد اختفاء طالب جامعيّ في دولة عربيّة... العثور على جثته في مكان غير متوقّع أبداً

Lebanon 24
04-03-2024 | 05:27
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بعد ساعات قليلة من إعلان النيابة العامة تفاصيل واقعة وفاة نيرة صلاح الطالبة في كلية الطب البيطري "جامعة العريش"، أعلنت "جامعة سيناء" اختفاء طالب في كلية الصيدلة قبل أيام، والعثور على جثمانه بجوار محطة تحلية مياه في المدينة.
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وكشفت الجامعة أنه تم العثور على ملابس وهاتف الطالب على شاطئ عام في مدينة المساعيد، والعثور على جثمانه في منطقه أبو صقل بجوار محطة تحلية المياه.

وذكرت أنه وعلى الفور توجه وفد من إدارة الجامعة لمستشفى العريش العام لمتابعه الإجراءات ومساندة أهل الطالب المتوفى وتقديم المساعدة والخدمات اللازمة، مؤكدة أن تحقيقات النيابة العامة لا تزال جارية في الحادث لمعرفة الأسباب. (العربية)
 
 
 

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