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إقتصاد

"بنك مشترك" مع إيران في دولة عربية.. من هي؟

Lebanon 24
04-03-2024 | 05:32
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وافق البنك المركزي الإيراني على تأسيس بنك إيراني سوري مشترك، وفق ما أفاد به نائب رئيس الغرفة الإيرانية السورية المشتركة علي أصغر زبردست.

وخلال كلمة له ضمن مؤتمر "التعريف بفرص الدخول إلى السوق السورية"، قال زبردست: "الاتفاقيات بين إيران وسوريا تتم من قبل الحكومات، ولكن القطاع الخاص ينفذ".
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وتابع: "لقد عقدت الغرفة المشتركة بين البلدين العديد من الاجتماعات خلال السنوات الأخيرة، متطلعا إلى اقتراب أمد تنفيذ هذه الاتفاقات".

وأشار زبردست إلى موضوع "التحويلات المالية" باعتبارها "أكبر عائق في مسار تقدم التجارة الإيرانية السورية" معرباً عن أمله في حل هذه المشكلة من خلال إنشاء بنك مشترك، وقال: "قيمة واردات سوريا من المنتجات الإيرانية نحو 5 مليارات دولار، في حين تستورد إيران منتجات سورية بقيمة تتراوح بين 250 و270 مليون دولار سنوياً".
 
وفي السياق كلامه، أشاد زبردست بأهمية طاقات القطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادیة بین طهران ودمشق.

وكانت إيران أعلنت عن نيتها افتتاح بنك في سوريا بغية الانتهاء من مشكلة التحويلات المادية التي تُعيق زيادة حجم التبادل التجاري مع النظام السوري.

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