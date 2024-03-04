"حالته خطيرة جدّاً".. ما حقيقة نقل نتنياهو إلى المستشفى؟

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وهو موجود في إحدى المستشفيات نتيجة إصابته بكورونا.



إلا أن الادعاء غير صحيح، والصورة مفبركة وليست لنتانياهو وهو داخل مستشفى.



ومن ضمن الحسابات التي تداولت الصورة، حساب يبدو أنه لامرأة تدعى "روزان قباص" ويبدو فيه أنها تتداول أخبارا كاذبة، وقالت قباص "إسرائيل تحتضر.. رسميا.. نتنياهو مصاب بفيروس متحور كورونا.. وحالته خطيرة جدا جدا جدا".

😱🔴 اسرائيل تحتضر🔴😱

رسميا.. #نتنياهو مصاب بفيروس متحور #كورونا

وحالته خطيرة جدا جدا جدا 🥴🥴🥴#خونة_الأوطان #غزه_تباد #مجزرة_الطحين

🔴لمتابعة أخبار اسرائيل من الداخل أولا بأول تابع قناتنا تلقرام 👇🏻👇🏻https://t.co/Y3Sxef1Yxm pic.twitter.com/upBtBqD373 — روزان قباص ال سالم. يهودية يمنية (@rozangops) March 3, 2024 Advertisement

وتبين أن الصورة الأصلية تظهر زيارة أجرتها زوجته، سارة نتانياهو، لمستوطنة إسرائيلية تدعى، أديل بانيتا بينيت، تعرضت للطعن في البلدة القديمة بالقدس بعد مواجهات اندلعت بين فلسطينيين ومستوطنين في تشرين الأول عام 2015، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية حينها. (الحرة)