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عربي-دولي

"حالته خطيرة جدّاً".. ما حقيقة نقل نتنياهو إلى المستشفى؟

Lebanon 24
04-03-2024 | 05:46
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تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وهو موجود في إحدى المستشفيات نتيجة إصابته بكورونا.

إلا أن الادعاء غير صحيح، والصورة مفبركة وليست لنتانياهو وهو داخل مستشفى.

ومن ضمن الحسابات التي تداولت الصورة، حساب يبدو أنه لامرأة تدعى "روزان قباص" ويبدو فيه أنها تتداول أخبارا كاذبة، وقالت قباص "إسرائيل تحتضر.. رسميا.. نتنياهو مصاب بفيروس متحور كورونا.. وحالته خطيرة جدا جدا جدا".
 
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وتبين أن الصورة الأصلية تظهر زيارة أجرتها زوجته، سارة نتانياهو، لمستوطنة إسرائيلية تدعى، أديل بانيتا بينيت، تعرضت للطعن في البلدة القديمة بالقدس بعد مواجهات اندلعت بين فلسطينيين ومستوطنين في تشرين الأول عام 2015، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية حينها. (الحرة) 
 
الصورة الأصلية تظهر زيارة أجرتها زوجته، سارة نتانياهو، لمستوطنة إسرائيلية
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