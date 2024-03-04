18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مؤيدو بايدن.. هل يعتبرون أنّ سنّه يسمح له بولاية ثانية؟
Lebanon 24
04-03-2024
|
05:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر استطلاع جديد للرأي، أن معظم الناخبين الأميركيين الذين أيدوا الرئيس جو بايدن في انتخابات عام 2020، يعتبرون أن سنه لا يسمح له بقيادة البلاد لولاية ثانية.
الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع كلية "سيينا"، وجد أن 61% ممن صوتوا لصالح بايدن في عام 2020، وافقوا بشدة أو وافقوا إلى حد ما على أنه "كبير في السن" بحيث لا يمكنه الخدمة بفعالية. ويعتقد 73% من الناخبين المسجلين أن بايدن أكبر من أن يكون رئيسا فعالا، و56% من الديمقراطيين.
Advertisement
ويعد بايدن أكبر رئيس يخدم في تاريخ الولايات المتحدة حيث يبلغ من العمر 81 عاما. وإذا أعيد انتخابه، فسوف يحطم رقمه القياسي الخاص بأكبر رئيس في الخدمة وسيبلغ 86 عاما بنهاية فترة ولايته.
أما الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الرئاسي المحتمل للحزب الجمهوري، فسيكون يبلغ من العمر 82 عاما بحلول نهاية فترة ولايته إذا تم انتخابه للبيت الأبيض في تشرين الثاني.
وعلى الرغم من أن ترامب أصغر من بايدن بأربع سنوات فقط، فإن الناخبين أقل اهتماما بعمر الرئيس السابق. وعندما سئلوا عما إذا كان ترامب "أكبر من أن يكون رئيسا فعالا"، وافق على ذلك 42%.
وقبل أيام، أكد طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور أن بايدن مؤهل عقليا لمواصلة مهامه، ولم تسجل لديه أي اضطرابات صحية.
ولم يخضع بايدن للاختبار المعرفي. وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن الأطباء قرروا أن ذلك ليس ضروريا. (روسيا اليوم*
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثلة لبنانية مشهورة أوهمت زوجها بأن لديها تصوير مسلسل... وخانته مع مخرج!
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مشهورة أوهمت زوجها بأن لديها تصوير مسلسل... وخانته مع مخرج!
02:05 | 2024-03-04
04/03/2024 02:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر متداول عن إسقاط مسيرة في أجواء البقاع.. ما صحّته؟
Lebanon 24
خبر متداول عن إسقاط مسيرة في أجواء البقاع.. ما صحّته؟
14:35 | 2024-03-03
03/03/2024 02:35:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يغيب عن دراما رمضان لأول مرّة منذ 30 عاماً.. من هو؟
Lebanon 24
فنان شهير يغيب عن دراما رمضان لأول مرّة منذ 30 عاماً.. من هو؟
14:16 | 2024-03-03
03/03/2024 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أسقطها "حزب الله".. 24 معلومة عن واحدة من أبرز طائرات إسرائيل
Lebanon 24
أسقطها "حزب الله".. 24 معلومة عن واحدة من أبرز طائرات إسرائيل
10:00 | 2024-03-03
03/03/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة تخصّ نصرالله وحفيده.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومة تخصّ نصرالله وحفيده.. ماذا كشفت؟
02:45 | 2024-03-04
04/03/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:05 | 2024-03-04
بعد ارتفاعه الكبير... هل ينخفض الدولار في مصر؟
09:02 | 2024-03-04
انفجار استهدف جسرا للقطارات وسط روسيا.. هل من إصابات؟
08:47 | 2024-03-04
لافروف: الغرب يحاول إضفاء الشرعية على إرسال قواته إلى أوكرانيا
08:23 | 2024-03-04
لابيد: بن غفير يشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي
08:00 | 2024-03-04
ما هي معايير تصنيف المجاعة؟
07:51 | 2024-03-04
مصدرها دولة مُجاورة... ضبط شحنة مخدرات كبيرة في سوريا
فيديو
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
04/03/2024 16:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
04/03/2024 16:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2024-03-01
04/03/2024 16:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24