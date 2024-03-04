إرتفاع التضخم في تركيا... كم بلغ؟

تخطى التضخم في تركيا الشهر الماضي حاجز 67% على أساس سنوي، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي التركي.



وذكرت هيئة الاحصاء الرسمية التركية أن معدل التضخم في عموم تركيا ارتفع 4.53% في شباط الماضي ليبلغ مستوى التضخم في تركيا 67.07% على أساس سنوي. (روسيا اليوم)

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