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عربي-دولي
وزير إسرائيلي: ما زلنا بعيدين عن تحقيق أهداف حرب غزة
Lebanon 24
04-03-2024
|
06:35
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نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن الوزير في المجلس الوزاري المصغر جدعون ساعر قوله إن إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة.
وأشار ساعر إلى أنه كان يتوجب على الجيش دخول مدينة رفح منذ فترة طويلة، موضحاً أن ذلك كان سيسهم في تغيير موازين القوى في الحرب.
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وتزامنت تصريحات ساعر مع ما كشفته القناة الـ 14 الإسرائيلية عن تقديم عدد من المسؤولين في قسم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري استقالاتهم، على الرغم من استمرار الحرب في غزة، حيث أشارت القناة إلى أن عدد الذين ذهبوا إلى التقاعد خلال الحرب الجارية على قطاع غزة غير طبيعي.
وكانت تقارير إسرائيلية تطرقت خلال الشهور الأخيرة لوجود خلافات عميقة بين المستوى السياسي (الحكومة) في إسرائيل، والجيش الإسرائيلي، بسبب إدارة الحكومة للحرب، وخطتها لما بعد الحرب في قطاع غزة.
وكان ساعر صرح سابقاً بوجوب توسيع المعركة في قطاع غزة لتحقيق أهدافها، إذ اعتبر أن الأمر لن يكون سهلاً في المستقبل.
كذلك، يعد ساعر من المعارضين لوقف الحرب على غزة، إذ يرى أن "وقف الحرب استسلام لحماس، وهذا هو الضرر الإستراتيجي الأكبر".
وأشار إلى وجوب الضغط على حماس، معتبراً أن خفض عمليات الجيش في غزة وخفض عدد القوات "أمر خاطئ".
(الجزيرة نت)
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