Advertisement

عربي-دولي

حفل تحوّل إلى مأساة.. مجهولون ترجلوا من سيارة وأطلقوا النار على أفراد!

Lebanon 24
04-03-2024 | 06:59
A-
A+
Doc-P-1171248-638451578137182218.jpg
Doc-P-1171248-638451578137182218.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في إطلاق رصاص بمنزل في منطقة كينغ سيتي بولاية كاليفورنيا الأميركية، بحسب ما أعلنته السلطات.

وأوضحت السلطات أن الحادث وقع مساء الأحد، بعد حفل في مبنى سكني حيث أعلن عن وفاة ثلاثة بالغين أصيبوا بأعيرة نارية في مكان الحادث، وتم نقل امرأة بالغة إلى مستشفى محلي، وتوفيت هناك.
Advertisement

وأكدت شرطة كينغ سيتي في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، أنه جرى نقل ثلاثة آخرين أصيبوا بأعيرة نارية إلى مستشفى في ساليناس لتلقي العلاج.

وبحسب الشرطة، فإن ثلاثة رجال مجهولين ترجلوا من سيارة، وأطلقوا عدة طلقات على الأفراد المتواجدين في الفناء الأمامي للمنزل، مضيفة أن التحقيق مستمر. (الحرة)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:43 | 2024-03-04
11:34 | 2024-03-04
11:29 | 2024-03-04
11:25 | 2024-03-04
11:10 | 2024-03-04
11:04 | 2024-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24