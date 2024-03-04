حفل تحوّل إلى مأساة.. مجهولون ترجلوا من سيارة وأطلقوا النار على أفراد!

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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في إطلاق رصاص بمنزل في منطقة كينغ سيتي بولاية كاليفورنيا الأميركية، بحسب ما أعلنته السلطات.وأوضحت السلطات أن الحادث وقع مساء الأحد، بعد حفل في مبنى سكني حيث أعلن عن وفاة ثلاثة بالغين أصيبوا بأعيرة نارية في مكان الحادث، وتم نقل امرأة بالغة إلى مستشفى محلي، وتوفيت هناك.وأكدت شرطة كينغ سيتي في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، أنه جرى نقل ثلاثة آخرين أصيبوا بأعيرة نارية إلى مستشفى في ساليناس لتلقي العلاج.وبحسب الشرطة، فإن ثلاثة رجال مجهولين ترجلوا من سيارة، وأطلقوا عدة طلقات على الأفراد المتواجدين في الفناء الأمامي للمنزل، مضيفة أن التحقيق مستمر. (الحرة)