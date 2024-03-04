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بايدن رفض الحديث هاتفياً مع نتنياهو.. ما علاقة جريمة "دوار النابلسي"؟

Lebanon 24
04-03-2024 | 07:10
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رفض الرئيس الأميركي جو بايدن، الحديث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد وقوع جريمة دوار النابلسي، الذي أودى بحياة العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب ما أفاد مصدر لـ"سكاي نيوز عربية".
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وأضاف المصدر أن عدم التزام نتنياهو بوعده لبايدن بإبقاء معابر المساعدات مفتوحة، ساهم في زيادة الفجوة بينهما.

وذكرت السلطات الصحية في قطاع غزة، أن 118 فلسطينيا استشهدوا في هذه واقعة، حيث كانوا يصطفون للحصول على مساعدات في غزة الخميس الماضي، في واقعة أثارت تنديدا ودعوات لإجراء تحقيق دولي.

وشككت إسرائيل في عدد الشهداء، وزعمت إن معظمهم سقطوا بسبب التدافع أو الدهس تحت عجلات الشاحنات مع تدفق الحشود عليها للحصول على المساعدات.

وقال مسؤول إسرائيلي أيضا إن القوات أطلقت النار في وقت لاحق على حشود شعرت أنها تشكل تهديدا قائلا "كان ردا محدودا".

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري للصحفيين في تل أبيب: "نحقق في هذه الواقعة ولدينا كل ما نحتاجه من توثيق لإجراء تحقيق شامل ودقيق في حقائقها وسنعلن النتائج التي نتوصل إليها".

وأوضح هاغاري: "كانت عملية إنسانية تحت إدارتنا والادعاء بأننا هاجمنا القافلة عمدا وألحقنا الأذى بالناس عمدا لا أساس له من الصحة على الإطلاق".

وأضاف أن هذه هي العملية الرابعة من نوعها في تلك المنطقة.
 
وفي ظل مخاوف من وقوع كارثة إنسانية في غزة، دعت دول كثيرة إلى وقف إطلاق النار لكن الرئيس الأميركي جو بايدن قال إن الواقعة ستعقد المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يتضمن هدنة وإطلاق سراح الرهائن. (سكاي نيوز)
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