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الاثنين أم الثلاثاء... متى يبدأ شهر رمضان؟

Lebanon 24
04-03-2024 | 07:19
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بدأ العد التنازلي لبدء شهر رمضان المبارك، وسط التوقعات الفلكية التي تشير إلى أنه من المقرر أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين 11 آذار.

وكشف مركز الفلك الدولي والمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل موعد أول أيام شهر رمضان 1445هـ في الدول العربية والإسلامية.
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وقال مركز الفلك الدولي، في بيان، إن تحري هلال شهر رمضان لهذا العام بالنسبة لغالبية الدول العربية وغيرها من دول العالم سيكون يوم الأحد 10 آذار، وذلك حسبما أثبتته الدراسات الفلكية حول حدوث الاقتران المركزي في التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش ذلك اليوم، وغياب القمر بعد غروب الشمس مباشرة في كافة مناطق العالم الإسلامي تقريبًا.

وبناءً على ذلك، فإنه من المتوقع للعديد من الدول العربية، ومنها مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن والجزائر، أن يكون أول أيام شهر رمضان الكريم يوم الاثنين الموافق 11 آذار، وفقًا لمركز الفلك الدولي.

وأضاف أن موعد أول أيام الشهر الكريم قد يختلف في بعض الدول الإسلامية الأخرى حول العالم، مثل باكستان وإيران وبنغلاديش، إذ أنه من المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 آذار.

وتشير التوقعات الفلكية إلى أن عدة شهر الصيام هذا العام ستكون 30 يوما.

أما آخر أيام شهر رمضان المبارك، فتشير الحسابات الفلكية إلى أنه سيكون يوم الثلاثاء 9 نيسان، الموافق 30 رمضان، وتكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 نيسان، بحسب الحسابات الفلكية، إلا أن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة بداية كل شهر من الشهور الهجرية. (العربية)

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