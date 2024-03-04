مصدرها دولة مُجاورة... ضبط شحنة مخدرات كبيرة في سوريا

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أفادت وكالة "سانا" السورية بأن الجهات المختصة ضبطت في محافظة حلب شمال غربي البلاد كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدر.وكشفت وزارة الداخلية السورية في بيان اليوم الاثنين أن الكمية المضبوطة من حبوب الكبتاغون تزن 470 كيلوغرام وتبلغ مليونين وثمانمئة وعشرين ألف حبة، مشيرة إلى أن مصدرها دولة مجاورة، وكانت مخبأة ضمن مستودعين في مدينة حلب.وأعلنت الوزارة "إلقاء القبض على المتورطين وسيتم تقديمهم للقضاء المختص". (روسيا اليوم)