Advertisement

عربي-دولي

لابيد: بن غفير يشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي

Lebanon 24
04-03-2024 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1171283-638451627566187083.jpg
Doc-P-1171283-638451627566187083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يشكل "خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي ولا يمكن الوثوق به في مواضيع بالغة الحساسية".

وقال لابيد في تدوينة على صفحته الرسمية في منصة "إكس": "إن أي رئيس وزراء طبيعي كان سيطرده بن غفير من الكابينت، مضيفا: "بن غفير قام بتسريب معلومات سرية وحساسة من جلسات الكابينت".
Advertisement
 
وأضاف: "الأميركيون فقدوا ثقتهم بالحكومة الإسرائيلية وبقدرة نتنياهو على إدارة الحرب في غزة".

وتابع: "حلم أعداء إسرائيل هو أن يستمر نتنياهو في الحكم ويقود هذه الحكومة الكارثية" مشيرا إلى أن هذه الحكومة "كارثة على أمن إسرائيل وعلى اقتصادها".

وقال: "الأميركيون قاموا بإلقاء المساعدات دون أن نستطيع تمريرها عبر الفحص الأمني لأنهم فقدوا الثقة بنتنياهو".

وأوضح أن "الحكومة تقود مواجهة ضد الأجهزة الأمنية، ورئيس جهاز الشاباك يمتنع عن مشاركة معلومات في الجلسات وهو على حق لأنه يجلس في الكابينت أناس عديمو المسؤولية". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:43 | 2024-03-04
11:34 | 2024-03-04
11:29 | 2024-03-04
11:25 | 2024-03-04
11:10 | 2024-03-04
11:04 | 2024-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24