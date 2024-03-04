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عربي-دولي

لافروف: الغرب يحاول إضفاء الشرعية على إرسال قواته إلى أوكرانيا

Lebanon 24
04-03-2024 | 08:47
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أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش "مهرجان الشباب العالمي" في سوتشي إلى أن الغرب يحاول إضفاء الشرعية على فكرة إرسال قوات من حلف "الناتو" إلى أوكرانيا.
 
وأضاف: مصداقية الغرب تجلّت منذ زمن بعيد في خطاب تشرشل في فولتون عام 1946.
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وقال إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فقدت مصداقيتها تماما، كما فقدت فكرة توحيد أوروبا الغربية والشرقية مصداقيتها في السابق.

وأكد أن الغرب لن يهيمن مرة أخرى أبدا، ويتعين البحث عن "الأشكال التي تعكس ثقل كل دولة في الشؤون الدولية".

ولفت إلى الأهمية الخاصة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في عالم اليوم، ولاسيما مبادئ المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، التي انتهكت مرارا من قبل الولايات المتحدة والغرب.

وحول نزاع أوكرانيا قال: "نظام كييف أعلن ضرورة إبادة الروس قانونيا وجسديا".

وأشار إلى أنه عندما قرر سكان القرم بحضور مراقبين دوليين العودة إلى روسيا، أعلن الغرب أن هذا الاستفتاء "غير شرعي" في الوقت الذي اعترف فيه الغرب، ومن دون أي استفتاءات باستقلال كوسوفو عام 2008. (روسيا اليوم) 
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