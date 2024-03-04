بعد ارتفاعه الكبير... هل ينخفض الدولار في مصر؟

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توقع الخبير الاقتصادي المصري وليد جاب الله انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بصورة أكبر خلال الأيام المقبلة.وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن "الاقتصاد المصري واجه تحديات مرتبطة بتداعيات جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية، والتطورات الجيوسياسية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن، لكن تلك التحديات ليست بالجسامة التي تؤدي إلى هذا الارتباك في سوق الصرف".وأرجع الارتباك في سوق الصرف إلى دخول شريحة كبيرة من المضاربين إلى السوق؛ سار على نهجهم عدد من المواطنين، قائلًا إن المضاربين الكبار خرجوا من السوق بمجرد الإعلان عن صفقة "رأس الحكمة". (روسيا اليوم)